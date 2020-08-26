شكرا لقرائتكم خبر إغلاق منشآت مخالفة وإزالة مباسط بالعاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت بلدية المعابدة الفرعية بالعاصمة المقدسة 15منشأة تجارية وغذائية، وذلك خلال 145 جولة رقابية على المنشآت التجارية والغذائية في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة وسلامة الغذاء.

وأوضح رئيس البلدية المهندس غيث الشنبري، أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق 15 منشأة، وإشعار 34 منشأة مخالفة، مشيرا إلى مصادرة 150 كجم من الخضراوات والفواكه وجرى التعامل معها حسب المتبع.

من جهة أخرى صادرت بلدية العزيزية الفرعية 370 كجم من المواد الغذائية التالفة وأغلقت منشأتين تجاريتين وصالون حلاقة غير ملتزم بالبروتوكولات الوقائية لمكافحة كورونا.

وأوضح رئيس البلدية عمر المالكي، أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط ثلاثة عمال يحملون شهادات صحية منتهية، وإزالة لوحات إعلانية مخالفة بمواقع عدة.

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من جهة أخرى نفذت وكالة البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية بالتعاون مع الدوريات الأمنية حملة لإزالة المباسط العشوائية بسوق النكاسة.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة المهندس ياسر مكاوي، أن الحملة أسفرت عن عدد من المصادرات وضبط مباسط عشوائية مخالفة تبيع المواد الغذائية والدواجن المريضة والخضراوات والورقيات مجهولة المصدر، وعربات البيع المتجولة.

وأشار إلى تنفيذ 26 جولة رقابية مكثفة لإزالة الظواهر السلبية، حيث جرت إزالة 17 حاجزا، ورصد 8 مخالفات بناء، وإصدار 15 إشعارا ومخالفة.