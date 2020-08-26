إزالة تعديات على 40 ألف م2 بمركز الحايل في أملج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت لجنة التعديات بمحافظة أملج أمس إحداثيات على مساحة 40 ألف متر مربع بمركز الحايل. وأوضحت اللجنة أن الإزالة شملت مباني عشوائية، فيما طبقت الأنظمة والتعليمات بحق المتعدين. وأبانت أنها تعمل بشكل متواصل لمنع مثل هذه التعديات بالمراقبة والمتابعة، وفقا للتوجيهات القاضية بإزالة أي تعد على الأراضي الحكومية بدون مسوغ شرعي ونظامي، وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين، مهيبة بجميع المواطنين التعاون معها بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات.

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