شكرا لقرائتكم خبر «أصابع الزمن».. ورحل البطل محمد حمزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فقدت الدراما الخليجية أمس الفنان محمد حمزة، مؤلف وبطل المسلسل الدرامي السعودي «أصابع الزمن»، الذي أنتج قبل نحو 38 عاما أي في عام 1982، وذاع صيته خليجيا وعربيا.

ونعى الوسط الثقافي في المملكة، الفنان الراحل، مذكرا بمواهبه المتعددة ومناقبه التي أثمرت عددا كبيرا من الأعمال العالقة في ذهن المشاهد العربي، ورسخ مع نجليه وائل ولؤي نكهة للدراما المحلية بلغت نجاحاتها عبر أعمال ما زالت خالدة في أذهان السعوديين، ولم يمثل محمد حمزة سوى في أعمال قليلة، لكنه كان يتولى البطولة حينما يشارك في مسلسلات مثل «أهل البلد» في 2013 ومسلسل «ليلة هروب» في 1989، كما شارك أيضا في مسلسل «الزير سالم».

وغرد عدد من الفنانين السعوديين عن الراحل، مؤكدين أن برحيله فقدت الساحة الفنية أيقونة الدراما السعودية وقال فايز المالكي عبر حسابه في تويتر «لاحول ولا قوة إلا بالله، هذا مصير كل حي ونهاية كل شيء، أسأل الله أن يرحمك ويغفر لك ويحسن عزاء أهلك ومحبيك»، كما قال الفنان ناصر القصبي «قدم الفقيد العديد من الأعمال التلفزيونية التي تعد محطة في العمل الدرامي السعودي.. وعزاؤنا لأولاده لؤي ووائل ولأهله ومحبيه».

يذكر أن محمد حمزة الذي رحل عن عمر 87 عاما كرمه مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون في عام 2006، تقديرا لما قدمه للفن العربي.