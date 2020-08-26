تدريب 13 ألف معلم في مكة على نظام «منصة مدرستي»

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وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور أحمد الزائدي، أن نظام إدارة التعليم الالكتروني «منصة مدرستي» يهدف إلى تدريب كوادرها من شاغلي الوظائف التعليمية بتطبيق الإجراءات الصحية اللازمة خلال هذه المرحلة الاستثنائية للتعليم.
وأبان الدكتور الزائدي أن نظام منصة مدرستي يأتي مواكبة لتوجهات الوزارة بالتدريب عن بعد، حفاظا على منسوبي التعليم في ظل الظروف الصحية الاستثنائية لهذا العام الدراسي، وحيث إن هذه البرامج التدريبية المميزة تمكن كافة شاغلي الوظائف التعليمية بتعليم مكة المكرمة من المهارات اللازمة للتعليم عن بعد وتحسين نواتج التعلم.
من جهته أوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم مكة، عمر الأحمدي، أن هذه البرامج التدريبية عن بعد انطلقت أمس بمشاركة 13.000 ألف معلم، و1000 قائد مدرسي، وأكثر من 507 من المشرفين التربويين عبر 32 قاعة تدريبية افتراضية.
يذكر أن إدارة تعليم مكة أصدرت تعميما لجميع الإدارات والمكاتب التعليمية والمدارس (بنين) التابعة لها بخطة التدريب لنظام إدارة التعليم الالكتروني في منصة «مدرستي»، بهدف إلحاق منسوبيها ببرامج الخطة التدريبية عن بعد، والاستفادة من جميع الدورات المقامة لاكتساب الخبرات التدريبية اللازمة، والارتقاء بمستوى المتدربين في مجال أعمالهم التعليمية المختلفة، مما يسهم في تطوير الممارسات التعليمية ونواتج التعلم، وتحسين جودة التعليم.
المشاركون في التدريب عن بعد:
- 13.000ألف معلم
- 1000قائد مدرسي
- 507من المشرفين التربويين
- عبر 32 قاعة تدريبية افتراضية
- الاستفادة من جميع الدورات المقامة
- اكتساب الخبرات التدريبية اللازمة
- الارتقاء بمستوى المتدربين في مجال أعمالهم التعليمية
- تسهم في تطوير الممارسات التعليمية ونواتج التعلم
- تحسين جودة التعليم
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