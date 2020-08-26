تعزيز الحوار الأدبي عبر لقاءات افتراضية مع المثقفين وقادة الفكر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم هيئة الأدب والنشر والترجمة تنظيم لقاءات حوارية افتراضية مع ثلة من المثقفين وقادة الفكر للحديث عن قضايا أدبية وفكرية ذات صلة بالمشهد الثقافي السعودي والعربي، وذلك ضمن جهود الهيئة لخدمة الحراك الأدبي وتعزيز حضوره في المجتمع عبر الوسائط التقنية الحديثة.

ويصل عدد اللقاءات الافتراضية إلى 11 لقاء ستبث بشكل مباشر عبر قناة وزارة الثقافة في موقع يوتيوب خلال فترة تمتد من 26 أغسطس إلى 7 أكتوبر، وسيشارك بها روائيون وشعراء ونقاد أدبيون في لقاءات مفتوحة تتسع للنقد والمكاشفة والمساءلة الأدبية.

واستهلت اللقاءات مساء أمس بلقاء حمل عنوان «الرواية والفلسفة»، تحدث فيه كل من شايع الوقيان ومحمد الراشدي مع المحاورة روان الفريح عن العلاقة بين الرواية والفلسفة وأيهما أكثر قيمة.

فيما ستتحدث إيمان اليوسف في اللقاء الثاني الاثنين المقبل ويحاورها عبدالرحمن مجرشي حول موضوع «سفارة الأدباء».

وعن «رحلة الكلمة» سيتحدث الكاتب حمد القاضي في اللقاء الحواري الثالث الذي تديره سبيكة الشحي الأربعاء 2 سبتمبر. فيما سيعقد الاثنين 7 سبتمبر اللقاء الرابع بعنوان «أدب القصة القصيرة» مع الروائي سلطان العميمي ويحاوره عبدالله الحواس.

وسيشهد اللقاء الخامس 9 سبتمبر، مناظرة أدبية حول كتاب «العقل المؤمن، العقل الملحد» بين مؤلف الكتاب الدكتور عبدالله الغذامي والدكتور راشد العبدالكريم ويحاورهما الإعلامي مفرح الشقيقي، حيث جاءت فكرة المناظرة من لقاء افتراضي سابق نظمته هيئة الأدب مع الدكتور الغذامي.

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وسيتناول اللقاء السادس محور «الصحافة الثقافية»، وسيحاور فيه الإعلامي يحيى الأمير الشاعر والكاتب سعد الحميدين، وذلك يوم 14 سبتمبر، فيما سيعقد اللقاء السابع 21 سبتمبر تحت عنوان «سيرة الكتب ومؤلفيها»، وسيتحدث فيه الناقد هاشم الجحدلي مع أميرة الفاضل حول عالم الكتب وظروف كتابتها.

أما اللقاء الثامن فسيتحدث فيه الدكتور خالد اليحيا عن «ماذا تفعل بنا القصص» مع المحاور عبدالله الطياش وذلك يوم 28 سبتمبر.

وفي اللقاء الحواري التاسع يوم 30 سبتمبر فستتحدث الروائية أمل الفاران عن الروايات تحت عنوان «مسكن الرواية» ويحاورها حسين الحاجي. وسيكون «تجليات السرد» عنوانا للجلسة الحوارية العاشرة التي ستقام الاثنين 5 أكتوبر مع الدكتور حسن النعمي والمحاورة آمنة باروت.

وفي اللقاء الحادي عشر والأخير تحاور عهود اليامي الكاتب بدر السماري في جلسة بعنوان «وجوه الرواية» يوم 7 أكتوبر.

يذكر أن جميع اللقاءات ستكون من الثامنة والربع حتى التاسعة والربع مساء، باستثناء المناظرة الأدبية فستكون من السادسة والنصف حتى السابعة والنصف مساء.