برنامج تهيئة للمتدربين المستجدين بتقنية الباحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الكلية التقنية بمنطقة الباحة أمس برنامج تهيئة المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الأول من العام 1442، وذلك داخل الأقسام التدريبية على دفعات وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة والموصى بها، بهدف تعريف المتدربين على البيئة التدريبية بالكلية، والتعرف على مرافق الكلية، والاطلاع على ما تقدمه للمتدربين من خدمات تدريبية وإدارية مساندة متنوعة.

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