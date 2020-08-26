إحالة ثلاثيني أحرق مركبة مواطن بالمدينة للنيابة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة على ثلاثيني أتلف مركبة مواطن بعد إشعال النيران فيها. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني أن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية شخص أحرق مركبة مواطن، مما نتج عنه تلف المركبة بالكامل، وذلك إثر خلاف وقع بينهما سابقا، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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