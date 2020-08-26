22 ألف متدرب على منصة «مدرستي» بعسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير حزمة من البرامج التدريبية الشاملة على «منصة مدرستي»، استهدفت 22 ألفا من قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات، وذلك لرفع مستوى أدائهم للتفاعل مع المنصة. وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة، سعد الجوني، أن البرامج التدريبية تنفذ من خلال منصة» ZOOM» ويشرف عليها عدد من المدربين والمدربات من تعليم المنطقة، وبلغت 14 برنامجا للقادة والقائدات، و59 برنامجا للمعلمين والمعلمات، مشيرا إلى أن لجنة الاستعداد على مستوى الإدارة تتابع عن كثب جاهزية الميدان، وبما يسهم في خفض الفاقد التعليمي ودعم الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في هذه المرحلة.

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