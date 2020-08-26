محمد بن مسعود - الدمام - توفيت اليوم والدة الزميل محمد بن حمد الجش المطيري. "الخليج 365" تتقدّم بخالص التعازي للزميل "المطيري" ولكل أسرتهم الكريمة، إنا لله وإنا إليه راجعون. ويُتَقَبَّل واجبُ العزاء هاتفيًّا: ٠٥٣٢٢٨٩٣٦٧، واتساب: ٠٥٨٢٩٥٧٥٢٥. وفاة والدة الزميل "محمد الجش" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-26 توفيت اليوم والدة الزميل محمد بن حمد الجش المطيري. "الخليج 365" تتقدّم بخالص التعازي للزميل "المطيري" ولكل أسرتهم الكريمة، إنا لله وإنا إليه راجعون. ويُتَقَبَّل واجبُ العزاء هاتفيًّا: ٠٥٣٢٢٨٩٣٦٧، واتساب: ٠٥٨٢٩٥٧٥٢٥. Advertisements 26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 08:21 PM توفيت اليوم والدة الزميل محمد بن حمد الجش المطيري. "الخليج 365" تتقدّم بخالص التعازي للزميل "المطيري" ولكل أسرتهم الكريمة، إنا لله وإنا إليه راجعون. ويُتَقَبَّل واجبُ العزاء هاتفيًّا: ٠٥٣٢٢٨٩٣٦٧، واتساب: ٠٥٨٢٩٥٧٥٢٥. ، وفاة والدة الزميل "محمد الجش" ،

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