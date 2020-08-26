محمد بن مسعود - الدمام - تم إغلاق الطريق احترازياً لحين إخماده باشرت آليات الدفاع المدني، إخماد حريق شب في مركبة بمنتصف طريق الكر؛ مما تسبب في عرقلة حركة السير. بدورها أغلقت دوريات المرور الخط المؤدي إلى الهدا احترازيًّا لحين إخماد الحريق الذي تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه وإخماده، وبدأت بتسيير حركة السير.الهدا احتراق مركبة احتراق مركبة في طريق الهدا.. والدفاع المدني يسيطر على الحريق أحمد العبدالله الخليج 365 2020-08-26 باشرت آليات الدفاع المدني، إخماد حريق شب في مركبة بمنتصف طريق الكر؛ مما تسبب في عرقلة حركة السير. بدورها أغلقت دوريات المرور الخط المؤدي إلى الهدا احترازيًّا لحين إخماد الحريق الذي تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه وإخماده، وبدأت بتسيير حركة السير. Advertisements 26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 07:16 PM تم إغلاق الطريق احترازياً لحين إخماده تم إغلاق الطريق احترازياً لحين إخماده باشرت آليات الدفاع المدني، إخماد حريق شب في مركبة بمنتصف طريق الكر؛ مما تسبب في عرقلة حركة السير. بدورها أغلقت دوريات المرور الخط المؤدي إلى الهدا احترازيًّا لحين إخماد الحريق الذي تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه وإخماده، وبدأت بتسيير حركة السير. ، احتراق مركبة في طريق الهدا.. والدفاع المدني يسيطر على الحريق ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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