محمد بن مسعود - الدمام - تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة أدان المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، اليوم (الأربعاء)، الاعتداءات الإسرائيلية في منطقة الحدود بجنوب لبنان ليل أمس. وكلف المجلس وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة، وفقاً "رويترز". 26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 08:42 PM تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة Advertisements المجلس الأعلى للدفاع اللبناني يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود المجلس الأعلى للدفاع اللبناني يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود أدان المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، اليوم (الأربعاء)، الاعتداءات الإسرائيلية في منطقة الحدود بجنوب لبنان ليل أمس. وكلف المجلس وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة، وفقاً "رويترز". الكلمات المفتاحية ، المجلس الأعلى للدفاع اللبناني يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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