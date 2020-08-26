شكرا لمتابعة خبر عن "الطيران المدني": لم يتم تحديد موعد لاستئناف الرحلات الدولية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعادت الهيئة العامة للطيران المدني التأكيد على أنه لم يتم تحديد موعد لاستئناف الرحلات الدولية. أعادت الهيئة العامة للطيران المدني التأكيد على أنه لم يتم تحديد موعد لاستئناف الرحلات الدولية. وأكدت الهيئة على أن هذا القرار يأتي وفقاً لتقييم الجهات المختصة، مشددة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

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