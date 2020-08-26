شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة فرض 300 ريال رسوم بلدية على المتر الواحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): انتشر مقطع فيديو بعنوان " وزارة الشؤون البلدية تفرض رسوم بلدية بقيمة ٣٠٠ ريال على المتر الواحد " ، على نحو واسع خلال الأيام الماضية. انتشر مقطع فيديو بعنوان " وزارة الشؤون البلدية تفرض رسوم بلدية بقيمة ٣٠٠ ريال على المتر الواحد " ، على نحو واسع خلال الأيام الماضية. وقال المهندس ثامر العوض الذي ظهر في المقطع، أن الفيديو " غير صحيح وتم نشره قبل ٤ سنوات أثناء دراسة الرسوم البلدية، وتم بعدها إقرار الرسوم النهائية كحد أعلى بـ ٦ ريالات فقط لكل متر مربع " .

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