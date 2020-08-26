شكرا لمتابعة خبر عن السليمان يوضح حكم صيام الجمعة والسبت إذا وافقا يوم عاشوراء " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء حكم صيام الجمعة والسبت إذا وافقا يوم عاشوراء.

وقال السليمان خلال حواره عبر قناة السعودية:" يجوز صوم يوم الجمعة والسبت إذا وافقا يوم عاشوراء "، لافتا إلى أن النبي صلى الله وعليه وسلم أمر بصيام يوم السبت والجمعة.

وأشار السليمان:" النبي صلى الله عليه وسلم أكد أن أفضل الصيام بعد رمضان هو شهر محرم ولذلك إذا صادف عاشوراء يوم السبت أو الجمعة فيجوز الصوم ".