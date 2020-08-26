شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. سفينة فاخرة تطلق رحلات ترفيهية ضمن موسم صيف السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

تنطلق سفينة سلفر الفاخرة يوم غد، الخميس، من ميناء الملك عبدالله الاقتصادية، في رحلة ترفيهية لمدة 3 أيام، وذلك ضمن موسم صيف السعودية.

وتتميز السفينة بامتلاكها لغرف فندقية فاخرة تتوافر فيها كافة سبل الراحة والترفيه، كما يتوافر فيها كافة الخدمة من مطاعم ومسابح ومسرح وفعاليات وفقرات ترفيهية.

يذكر أن ذلك يأتي ضمن رحلات سياحية أخرى ستنطلق بدءً من الأسبوع المقبل، وسيتضمن ذلك حفلات موسيقية وفعاليات ترفيهية.