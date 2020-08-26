هل الزنجبيل وزيت الزيتون مفيد للمصابين بجلطة الرأس.. النمر يوضح

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أوضح استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، مدى فائدة خليط الزنجبيل وويت الزيتون للمصابين لجلطة الرأس. أوضح استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، مدى فائدة خليط الزنجبيل وويت الزيتون للمصابين لجلطة الرأس. وغرد استشاري أمراض القلب عبر "تويتر" قائلا: "س:شخص اصيب بجلطه بالراس نصحه شخص ان يضع على راسه خليط زنجبيل وزيت زيتون هل تفيد وهل لها اضرار؟". وتابع:"ج: لا تنفعه ولا تضره...بل يجب ان يذهب للطبيب لمعرفة المسبب وعلاجه"

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