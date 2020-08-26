شكرا لمتابعة خبر عن الزكاة والدخل : التقدم بطلب تقسيط يعفي مقدم الإقرارات من الغرامات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، على السماح للمكلفين بتعديل أي إقرارات بالزيادة سواء تم فحصها أو لم يتم فحصها من قبل.
وأشارت في سياق آخر، إلى أنه لو تم سداد الضريبة المستحقة بعد الإفصاح بحد أقصى قبل نهاية 30 سبتمبر 2020م، فلن يترتب على المبالغ المفصح عنها بالزيادة احتساب أي غرامات مستحقة، وكذلك سيتم إلغاء الغرامات إذا تم التقدم إلى الهيئة بطلب لتقسيط المبالغ المستحقة بعد التعديل على أن يتم تقديم الطلب قبل تاريخ نهاية المبادرة.
وأضافت أنه في حال عدم سداد الضريبة المستحقة بعد الإفصاح بالكامل مع عدم التقدم بخطة تقسيط قبل تاريخ انتهاء المبادرة فتحتسب الغرامات بالكامل من تاريخ استحقاقها الأصلي، أما إذا تم سداد جزء من المبالغ المستحقة بعد الإفصاح قبل نهاية الفترة المحددة وبدون تقديم طلب التقسيط فسيتم إلغاء الغرامات الخاصة بالجزء المسدد فقط، وتحتسب الغرامات بالكامل من تاريخ استحقاقها الأصلي فقط عن الجزء غير المسدد.
وأوضحت أنه يمكن التواصل مع الهيئة لتعديل الإقرار أو تقديمه في حال كانت حالته تحت الفحص، وبعد التعديل سيتم إلغاء الغرامات بشرط سداد الضريبة المستحقة عن الإقرار بعد التعديل أو تقديم طلب تقسيط قبل نهاية 30 يونيو 2020م.
وأفادت بأنه يتم تقديم طلب التقسيط لكل نوع من الضرائب على حده ولا يمكن التقدم بطلب واحد لإجمالي المبالغ المستحقة لدى الهيئة.
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