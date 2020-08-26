شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هوازن الزهراني تكشف عن سبب ارتفاع طلبات الطلاق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت هوازن الزهراني الباحثة في قضايا الطفل والمرأة والعمل الإنساني عن سبب ارتفاع طلبات الطلاق لدى النساء أكثر من الرجال.

وقالت الزهراني خلال حوارها في قناة الإخبارية:" أن عامل الاستقلال تسبب في ارتفاع الطلاق "، لافتة إلى أن وزارة العدل في فترة جائحة كورونا أوقفت صكوك الطلاق مما زاد من طلبات الطلاق فيما بعد.

وجاء ذلك في الوقت الذي ألزمت فيه المحكمة بتوثيق الطلاق بحضور الزوج والزوجة للحد من عمليات الطلاق العشوائية.