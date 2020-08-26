شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ عبدالسلام السليمان يوضح أحكام اللقطة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء أحكام من وجد شيئًا ولم يعرف من صاحبه.
وقال الشيخ خلال برنامج " فتاوي " ((سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لقطة الذهب , أو الورق؟ فقال: اعرف وكاءها وعفاصها , ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر: فأدها إليه,
وأضاف : ثم سأله عن ضالة الإبل؟ فقال: ما لك ولها؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها , ترد الماء وتأكل الشجر , حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة؟ فقال: خذها فإنما هي لك , أو لأخيك , أو للذئب».
وتابع : النوع الاول مايتعلق بالأشياء التي لا قيمة لها عند الناس، ولكن وجد الإنسان الإبل أو البقرة فلا ينظر إليها ويتركها.
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