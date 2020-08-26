شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة بالكويت توجه رسالة للراغبين في تجديد جوازات السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خالد الظفيري (صدى): وجهت سفارة خادم الحرمين الشريفين بالكويت رسالة هامة لمواطنيها حول تجديد الجوازات. وجهت سفارة خادم الحرمين الشريفين بالكويت رسالة هامة لمواطنيها حول تجديد الجوازات. وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "تود السفارة افادة المواطنين الكرام المقيمين في دولة الكويت الشقيقة والراغبين في تجديد جوازات سفرهم بأن عليهم تقديم طلب التجديد الكترونيا عن طريق موقع وزارة الخارجية على الرابط التالي: هنا"

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