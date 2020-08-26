تتضمن تسهيل إجراءات الحصول على الدعم المالي.. جامعة الملك عبدالعزيز تعتمد برامج بحثية جديدة

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة البحث العلمي، استحداث جملة من البرامج في شتى مناحي المعرفة البحثية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ومتابعة وتسهيل إجراءات حصول الباحثين بالجامعة على الدعم المالي لأبحاثهم من الجهات الداعمة ذات العلاقة بالبحث العلمي، وذلك لدعم وتطوير البحث العلمي وإدارة الدعم المالي والإداري للباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا بالجامعة.

وأكد عميد البحث العلمي الدكتور أحمد بن عبدالله الغامدي، على أن العمادة تمتلك أكبر قاعدة بيانات وبرامج منح بحثية وتقنيات إستراتيجية متقدمة، مشيرًا إلى أن باحثي الجامعة قد حققوا جوائز وبراءات اختراع ونشر في مجلات عالمية عالية التصنيف، إضافة إلى أن لديها مراكز ومجموعات بحثية تعمل على توظيف نتاج الأبحاث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والعمل على ترجمتها لتحقيق المزيد من الفائدة.

وأوضح، أن الجامعة أطلقت منظومة من برامج التدريب والتطوير والتأهيل المستمر لرفع كفاءة منسوبيها، وتبني اقتراحاتهم وأفكارهم، وتوفير بيئة العمل المناسبة مع تفعيل مبدأ المشاركة والمساهمة الفعالة، إضافة إلى تبني العمادة وسائل وقنوات تواصل فاعلة مع المستفيد الداخلي والخارجي بما يضمن الاستجابة السريعة الإيجابية للمتطلبات المتغيرة منوهاً بحرص العمادة على تطبيق وتطوير نظام إدارة الجودة حسب المواصفات الدولية.

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ولفت الغامدي، إلى أن الأولوية في الخدمات البحثية تكمن في تركيزها على الباحثين المنتمين إلى مجموعات بحثية أو باحثين ينشرون في مجلات ذات السمعة العالمية دعماً لهذا التوجه، وذلك لخدمة شرائح المجتمع سواءً على مستوى الأفراد، أو المؤسسات، أو الشركات الحكومية أو الخاصة، ملمّحًا إلى إنشاء الجامعة لبرامج بحثية جديدة تتلاءم مع احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية التي تعيشها المملكة، ومنها برنامج التميز المعرفي والورقة العلمية المتميزة والنشر السريع، وبرنامج باحث الذي يهتم بحديثي التخرج من أعضاء هيئة التدريس السعوديين وبقية البرامج المتعددة التي تحظى بالدعم الدائم المتواصل والمستمر من معالي رئيس الجامعة ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

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