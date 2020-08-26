«الصحة» لمخالطي كورونا: عليكم بهذا الإجراء حتى لو لم تظهر عليكم الأعراض

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور «محمد العبد العالي»، الإجراءات الوقائية المطلوبة من المخالطين لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19 »، دون ظهور أعراض الفيروس المعروفة عليهم.

وأكد «العبد العالي»، خلال المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، على أن ثبوت الإصابة بفيروس كورونا بموجب تحليل «بي سي آر»، لإحدى الحالات يتطلب خضوع المخالطين لها كافة للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وأشار «متحدث الصحة»، إلى إن من كانت لديه إصابة بفيروس كورونا، ولديه مخالطون عن قرب لمدة زمنية معينة دون وقاية يجب خضوعهم بعدها للحجر المنزلي 14 يومًا دون أي اعتبارات أخرى، وذلك بغض النظر عن إجراء فحص مخبري، لافتًا إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية أحد عوامل عدم انتشار الفيروس.

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كانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأربعاء، تسجيل 1068 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 310836، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 284945، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3755 حالة، فيما تم تسجيل 33 حالة وفاة، و1013 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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