بالفيديو.. مدير مستشفى الملك سلمان يعلن مغادرة آخر مصاب بكورونا

تعود لتقديم الخدمات الطبية الاعتيادية..
أكد مدير مستشفى الملك سلمان بالرياض الدكتور ممدوح الثقيل، أن آخر حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، قد غادرت المستشفى، مشيرًا إلى عودة المستشفى لتقديم الخدمات الطبية الاعتيادية.
وقال الثقيل في تصريحات للعربية، إن المستشفى ستعود لمعالجة الحالات العادية، وجميع المرضى الذي سيأتون للمستشفى سيتم تحوليهم إلى مستشفيات متخصصة.
وأوضح الثقيل أن الحياة الطبيعية عادت إلى المستشفى منذ 3 أسابيع، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، حتى تعود جميع المستشفيات للوضع الطبيعي.
مدير مستشفى #الملك_سلمان بـ #الرياض يعلن عن مغادرة آخر حالة مصابة بـ #كورونا، وعودة المستشفى لتقديم الخدمات الطبية الاعتيادية
عبر:@H_alsufayan pic.twitter.com/4vD61geku8
Advertisements— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 26, 2020
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