أبرزها توفير المعقمات والكمامات.. استعدادات خاصة لاستقبال العام الدراسي الجديد

إجراءات احترازية للهيئة الملكية بينبع..

أنهت الهيئة الملكية بينبع استعداداتها لاستقبال العام الدراسي وفق الإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وأكد المدير العام لقطاع التشغيل والصيانة بالهيئة المهندس هاني عويضه، على بذل الجهود كافة لتهيئة البيئة الدراسية بوسائل السلامة وإرشادات الصحة الاحترازية، وتوفير المعقمات، والكمامات بأعداد كافية للجميع، وتكثيف جرعات التوعية من خلال اللوحات والنشرات التثقيفية عن فيروس كورونا، حرصًا من الهيئة الملكية بينبع على سلامة الطلاب والطالبات وتهيئة أجواء صحية في مرافقها التعليمية والأكاديمية. اقرأ أيضًا: وزير الصناعة والثروة المعدنية يطلع على مشاريع الهيئة الملكية للجبيل وينبع



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