ردًا على مزاعم التواصل الاجتماعي.. الصحة تكشف حقيقة وجود إصابات بفيروس كورونا مرتين

فنَّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، المزاعم المتعلقة بتكرار الإصابة بفيروس كورونا لعدد من الأشخاص.

وقال العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، تم رصد معلومات غير دقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود إصابات بفيروس كورونا مرتين.

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وأضاف: أنه لم يثبت بشكل علمي وقوع المرض مرتين للشخص، لكن لا يمكن الجزم باستبعاد عودة المرض أكثر من مرة في تلك المرحلة، مشيرًا إلى استمرار الرصد والبحث لمعرفة مستوى المناعة وتكونها وقدرتها على حماية الجسم، فكل ذلك محل دراسة، ولم تصل الدراسات إلى نتيجة نهائية بشأن قوة المناعة ومستواها.

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