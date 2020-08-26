«التعليم» للطلاب: هذه آلية معرفة أدوات المحتوى الدراسي والاختبارات المقررة لمنصة «مدرستي»

أكدت متحدثة وزارة التعليم، ابتسام الشهري، إتاحة الأدلة الإرشادية لمنصة مدرستي عبر موقع «باك تو سكول»، لاستفادة الجميع منها، مشيرة إلى أن الدليل الإرشادي للطالب يحتوي على مجموعة المهام والمسؤوليات الموضوعة بشكل واضح وميسر بلغة تناسب كل فئة من الطلاب.

وأضافت «الشهري» بمداخلة لقناة «الإخبارية»، أن منصة مدرستي تحقق الاستفادة القصوى منها من خلال الأدلة الإرشادية، مشيرة إلى أن الطالب سيتمكن من معرفة الأدوات التي تتطلبها العملية التعليمية سواء المصادر أو المحتوى أو الاختبارات التي يخضع لها، ومعرفة طريقة لمتابعة تقييمه وطريقة الحصول على التدريب والدعم الفني والتوجيهات اللازمة.

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