بالأرقام.. جازان ومكة والمدينة في صدارة خريطة إصابات كورونا.. وهذه المناطق الأقل تضررًا

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مدن المملكة؛ حيث بلغ إجمالي الإصابات 1068 إصابة جديدة.

وجاءت جازان في المرتبة الأولى بتسجيل 84 إصابة، وتلتها مكة بتسجيل 67 حالة، والمدينة 57 حالة، والرياض 55 حالة، وسجلت تبوك 48 حالة، والحرجة 35 حالة، وكل من حائل وجدة 31 حالة، وتلتهما الهفوف بتسجيل 30 حالة، وصبيا 28 حالة، وبيش ووداي الدواسر 27 حالة، والدمام 26 حالة، والمبرز 25 حالة.

كما سجلت المخواة وبريدة، وأبوعريش والخرج 20 حالة لكل منها، وسجلت القطيف 18 حالة، ونجران 17 حالة، وينبع 16 حالة، وسجلت كل من الظهران حفر الباطن 16 حالة، وأحد المسارحة 14 حالة، وسجلت كل من بلجرشي والطائف والبشائر والمجمعة 13 حالة لكل منها، وتلتها الجبيل بتسجيل 12 حالة.

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وسجلت كل من الحجرة وعنيزة وصامطة 11 حالة، وعفيف 9 حالات، وسجلت كل من خيبر والقنفذة وشرورة 8 حالات لكل منها، وسجلت كل من العيدابي والحناكية وأبها 7 حالات لكل منهما، فيما سجلت سبت العلايا وحوطة سدير 6 حالات لكل منهما، وسجلت قلوة والعيص وعيون الجواء وبدر الجنوب والدوادمي والسلسل 4 حالات لكل منها.

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