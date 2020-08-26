في العقد الثالث من العمر..

أوقفت شرطة منطقة المدينة المنورة شخصًا أحرق مركبة مواطن، واتخذت بشأنه الإجراءات النظامية بإحالته إلى النيابة العامة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، أن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية شخص قام بإحراق مركبة مواطن؛ ما نتج عنه تلف المركبة بالكامل، وذلك إثر خلاف وقع بينهما سابقًا، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة. Advertisements اقرأ أيضا صاحب السيارة المحترقة عمدًا بجدة يتحدث لـ«عاجل».. وفيديو يوثق الجريمة

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كانت هذه تفاصيل خبر اختلف مع زميله فأحرق له سيارته.. القبض على مواطن بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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