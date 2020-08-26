

ظهران الجنوب07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

عقد المجلس البلدي لبلدية ظهران الجنوب اليوم جلسته العادية رقم70بمقر المجلس برئاسة رئيس المجلس عوض احمد الوادعي وبحضور جميع الاعضاء بمقر المجلس.

وناقش الاجتماع المشاريع الجاري تنفيذها وعددها 12مشروع، كما استعرض تقارير اللجان المشكلة من أعضاء المجلس والتي وقفت ميدانياً على مواقع المشاريع وسجلت عددا من الملاحظات ونوقشت مع رئيس البلدية عوض سعيد ال سياف وعدد من موظفي قسم المشاريع.

//انتهى//

19:52ت م

0196





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدي ظهران الجنوب يناقش المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.