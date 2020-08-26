السعودية اليوم / تدشين أول دار للسينما في محافظة الجبيل



الجبيل 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

دشن رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش، اليوم ، أول دار سينما بالمحافظة بمجمع الجبيل مول، بحضور مسؤولي الجهات الحكومية، وذلك ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، والتي تقوم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتنفيذها.

وأوضح الدويش أن افتتاح السينما في الجبيل يمثل خطوة مهمة للارتقاء بمكتسبات جودة الحياة التي أقرتها رؤية المملكة ٢٠٣٠، سعياً في تحسين نمط حياة الفرد على مختلف الأصعدة ومنها الصعيد الترفيهي مؤكداً أن الجبيل تشهد نمواً متسارعاً في الخيارات الترفيهية، مما يخلق المزيد من النمو في الفرص الترفيهية والسياحية .

من جانبه بين مدير مجمع الجبيل المول بندر العبدلي حرصهم على تفعيل المتطلبات الترفيهية ومنها السينما، التي أظهرت اهتمام وحرص المجتمع، وأبرزت الشغف الكبير لدى الجميع من مواطنين ومقيمين على أهمية وجود السينما.

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19:48ت م

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