السعودية اليوم / الجزائر تسجل 391 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا



الجزائر 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 اغسطس 2020 م واس

أعلن المتحدث الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة تفشي وباء فيروس

وأضاف فورار في المؤتمر الصحفي اليومي أنه سجلت 9 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1465 حالة وفاة، مشيراً إلى شفاء 299 شخصاً ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 29886 حالة شفاء.

// انتهى //

19:23ت م

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الجزائر 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 اغسطس 2020 م واسأعلن المتحدث الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا ، جمال فورار، اليوم تسجيل 391 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 42619 حالة.وأضاف فورار في المؤتمر الصحفي اليومي أنه سجلت 9 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1465 حالة وفاة، مشيراً إلى شفاء 299 شخصاً ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 29886 حالة شفاء.// انتهى //19:23ت م0193

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