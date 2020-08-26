السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة يلتقي مفتي القمر المتحدة



موروني 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة حمد بن محمد الهاجري اليوم، بسماحة مفتي جمهورية القمر المتحدة الشيخ أبوبكر سيد عبد الله جمال الليل.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين خاصة في مجال الدعوة الإسلامية، إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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19:13ت م

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