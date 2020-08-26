السعودية اليوم / البرلمان المصري يوافق على اتفاقيتين للتعاون الدولي بقيمة 743.3 مليون دولار



القاهرة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، أن مجلس النواب المصري وافق على اتفاقيتين لوزارة التعاون الدولي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير والصندوق العربي للإنماء، بقيمة 743.3 مليون دولار لتمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي ومنظومة مياه الصرف الصحي، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتوفير التمويلات ودعم أجندة التنمية الوطنية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي في بيان اليوم، أن الاتفاقيتين تأتيان تحت مظلة منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين التي أطلقتها الوزارة خلال أبريل الماضي، بهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية، من خلال عقد ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسؤولي المؤسسات الدولية لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة.

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18:45ت م

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