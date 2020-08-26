شكرا لقرائتكم خبر عن لا خسائر بشرية في حريق "مستودعات جدة " والان نبدء بالتفاصيل

باشر الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، مع رجال الدفاع المدني موقع حريق في أثناء نشوبه في بمنطقة مستودعات حي المحجر جنوب جدة .. ولا خسائر بالأرواح .

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