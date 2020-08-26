شكرا لقرائتكم خبر عن «التحول الرقمي»: التعليم عن بعد «خيارً متميزًا» والان نبدء بالتفاصيل

قلت وحدة التحول الرقمي ، أن التعليم الرقمي يمكّن الطلاب من التعلّم بشكل أسرع مقارنة بالتعليم التقليدي مما يجعله خيارً متميزًا لاستئناف رحلة التعليم لأبنائنا الطلاب .

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