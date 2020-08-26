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2020-08-26 حريق في مستودع أقمشة بجدة والمدني يباشر متابعات الخليج 365 - جدة باشر الدفاع المدني في جدة حريقًا اندلع مساء اليوم الأربعاء في مستودع أقمشة بحي المحجر جنوب المحافظة. وبحسب الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على موقع تويتر، لازالت فرق الدفاع المدني تكافح الحريق. Advertisements ونشر حساب الإمارة بعض الصور التي تبين محاولة المدني السيطرة على الحريق وإخماده، فيما لم يتضح بعد إن كان الحادث أسفر عن سقوط إصابات أم لا. “متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات الرسمية.

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