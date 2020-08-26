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جددت الهيئة العامة للطيران المدني التأكيد على أنه لا تاريخ محدد بعد لموعد استئناف الرحلات الدولية، حسبما نشرته الهيئة عبر حسابها على وسيلة التواصل الاجتماعي "تويتر".
وأشارت الهيئة إلى أن القرار في هذا الإجراء يأتي وفقاً لتقييم الجهات المختصة، داعيةً الجميع إلى أن يأخذوا المعلومات من مصادرها الرسمية.الهيئة العامة للطيران المدني استئناف الرحلات الدولية
26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 06:38 PM
قالت إن القرار يأتي وفقاً لتقييم الجهات المختصة
جددت الهيئة العامة للطيران المدني التأكيد على أنه لا تاريخ محدد بعد لموعد استئناف الرحلات الدولية، حسبما نشرته الهيئة عبر حسابها على وسيلة التواصل الاجتماعي "تويتر".
وأشارت الهيئة إلى أن القرار في هذا الإجراء يأتي وفقاً لتقييم الجهات المختصة، داعيةً الجميع إلى أن يأخذوا المعلومات من مصادرها الرسمية.
، "الطيران المدني": لا تاريخ محدداً بعدُ لاستئناف الرحلات الدولية ،
المصدر : الخليج 365
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