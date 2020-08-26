محمد بن مسعود - الدمام - تم تسليمها لمكتب الفرع لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضبط مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ينبع، اليوم الأربعاء، خلال الجولات الرقابية الميدانية على منطقة المهراس التابعة لمركز ينبع النخل؛ كمية حطب حمولة دينا بأحد الشعاب المجاورة للوادي. وتم التنسيق مع مركز شرطة ينبع النخل والبلدية، ومصادرة الحملة كاملة وتسليمها لمكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ينبع لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وزارة البيئة والمياه والزراعة محافظة ينبع وزارة البيئة والمياه والزراعة محافظة ينبع 26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 06:19 PM Advertisements تم تسليمها لمكتب الفرع لاتخاذ الإجراءات اللازمة شاهد.. البيئة تضبط كمية من الحطب حمولة دينا بمركز ينبع النخل شاهد.. البيئة تضبط كمية من الحطب حمولة دينا بمركز ينبع النخل ضبط مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ينبع، اليوم الأربعاء، خلال الجولات الرقابية الميدانية على منطقة المهراس التابعة لمركز ينبع النخل؛ كمية حطب حمولة دينا بأحد الشعاب المجاورة للوادي. وتم التنسيق مع مركز شرطة ينبع النخل والبلدية، ومصادرة الحملة كاملة وتسليمها لمكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ينبع لاتخاذ الإجراءات اللازمة. الكلمات المفتاحية ، شاهد.. البيئة تضبط كمية من الحطب حمولة دينا بمركز ينبع النخل ،

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