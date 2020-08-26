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اختار الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي، فيما ألمحت إدارة النادي الكاتلوني إلى موافقتها على بيع اللاعب في حال وصول عرض رسمي تبلغ قيمته أكثر من 200 مليون يورو.
وأكد الصحفي مارسيلو بيلشر، الأربعاء، أن ميسي يريد فقط اللعب لصالح السيتي، بعد حديثه مع بيب جوارديولا مدرب الفريق واقتناعه بمشروعه الرياضي.
الأرجنتيني ليونيل ميسي برشلونة
26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 06:01 PM
بعد تواصل النجم الأرجنتيني مع بيب جوارديولابرشلونة يطلب أكثر من 200 مليون يورو لبيعه.. "ميسي" يفضل الانتقال للسيتي
اختار الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي، فيما ألمحت إدارة النادي الكاتلوني إلى موافقتها على بيع اللاعب في حال وصول عرض رسمي تبلغ قيمته أكثر من 200 مليون يورو.
وأكد الصحفي مارسيلو بيلشر، الأربعاء، أن ميسي يريد فقط اللعب لصالح السيتي، بعد حديثه مع بيب جوارديولا مدرب الفريق واقتناعه بمشروعه الرياضي.
، برشلونة يطلب أكثر من 200 مليون يورو لبيعه.. "ميسي" يفضل الانتقال للسيتي ،
المصدر : الخليج 365
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