شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تؤكد التزامها مع شركائها لاستئصال «شلل الأطفال» والان نبدء بالتفاصيل

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بإعلان لجنة الاعتماد الإقليمية المستقلة لأفريقيا لاستئصال شلل الأطفال، أن 47 دولة في الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية قد استوفت بنجاح معايير شهادة استئصال شلل الأطفال البري، إلى جانب عدم وجود حالات مبلغ عنها لفيروس شلل الأطفال البري في الإقليم لمدة أربع سنوات.

وأشادت منظمة التعاون الإسلامي بجهود الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية وخبراء الصحة العامة والعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية والجهات المانحة ووسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية وأولياء الأمور لتحقيق هذا الإنجاز الذي يؤكد خلو الإقليم من شلل الأطفال البري, مما يعد المنطقة الخامسة في منظمة الصحة العالمية التي يتُصدر شهادة مستقلة تؤكد خلوها من جميع فيروسات شلل الأطفال البري.

وقال الأمين العام للمنظمة عضو المجموعة الإسلامية الاستشارية للقضاء على شلل الأطفال الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين: "تطلب الأمر جهودًا كبيرة والتزام جميع الأطراف المعنية للوصول إلى مثل هذا الإنجاز, مبيناً أن منظمة التعاون الإسلامي تغتنم هذه الفرصة لتؤكد التزامها الكامل بالعمل مع شركائها في المجموعة الإسلامية الاستشارية بما في ذلك الأزهر الشريف، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي والبنك الإسلامي للتنمية ، من أجل استئصال شلل الأطفال من العالم.

وتعد منظمة التعاون الإسلامي أن الصحة ذات أهمية أساسية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية لأي مجتمع، وسعت مع مؤسساتها وشركائها الدوليين لتنفيذ برنامج العمل الإستراتيجي لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال الصحة 2014 - 2023، الذي يهدف إلى تعزيز نظام تقديم الرعاية الصحية وتحسين الوضع الصحي في الدول الأعضاء في المنظمة ، لا سيما من خلال تسهيل وتعزيز النقل البيني للمعرفة والخبرة في مجال الصحة.