شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إصابة الشخص بفيروس كورونا مرتين ما يزال غير مؤكد والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، اليوم ، تسجيل 1068 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 1013 حالة تعافي و33 حالة وفاة

وقال متحدث الصحة الدكتور محمد العبد العالي : "ما تم نشره عن تكرار الإصابة بالفيروس ليس مؤكدًا بشكل علمي حتى اللحظة، ولكن الفيروس يبقى نشطا في بعض الحالات المصابة بعد مرور الفترة المحددة" ، ووجود تحليلين إيجابيين للفيروس، أمر مختلف عن إصابة الشخص بالمرض مرتين، ولا بد من التنبه للفرق بين الحالتين.

موضحا أن المخالط لمصاب مباشرة دون وجود وقاية، عليه حجر نفسه منزليًا لمدة 14 يومًا، بغضّ النظر عن أي اعتبارات أخرى كالفحص.

واشار متحدث الصحة إلى أن إجمالي الفحوص في المملكة بلغ 4,850,659 فحصًا مخبريًا دقيقًا.

مضيفا أن تزايد الإصابات في بعض دول العالم يعود إلى عدم التقيد بالاحترازات.