تداولات الأسهم السعودية تقفز فوق 9.4 مليارات ريال

2020-08-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الأربعاء مرتفعًا 0.21% ليكسب 16.68 نقطة، ويقفل عند مستوى 7955.04 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 380 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.

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وتأتي هذه المكاسب في وقت أصدر فيه مجلس هيئة السوق المالية، قراره المتضمن اعتماد تعديل لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها.

وأوضح وكيل هيئة السوق المالية لمؤسسات السوق رائد الحميد في تصريحات إلى “العربية”، أن هذه التعديلات على اللائحة تعتبر نقلة نوعية من حيث متطلبات الترخيص.

وأشار إلى أن أبرز التعديلات على رخصة نشاط الترتيب والمشورة تتمثل في التوسع بتقديم المشورة حيث تشمل المشورة في التخطيط المالي وإدارة الثروات.

وتراجع سهم أرامكو بنسبة 0.14% إلى 34.9 ريال بتداولات يومية إجمالية بلغت 193.2 مليون ريال.

وكانت أسهم شركات أنابيب، والباحة، وجاكو، ومجموعة فتيحي، والأسماك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات البلاد، وأسمنت السعودية، ورعاية، وسليمان الحبيب، وأسمنت القصيم فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و3.30%.

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