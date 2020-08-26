201 إصابة كورونا جديدة في منطقة جازان وتعافي 127

2020-08-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

ارتفعت حالات كورونا في منطقة جازان 201 حالة، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 12 مدينة، حيث سجلت جازان 84 إصابة، وصبيا 28 إصابة، وبيش 27 إصابة، وأبو عريش 20 إصابة، وأحد المسارحة 14 إصابة، وصامطة 11 إصابة، والعيدابي 7 إصابات، والريث 4 إصابات، وفيفاء إصابتين، والطوال إصابتين.

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كما تم تسجيل إصابة واحدة في العارضة، والدرب، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 127 حالة شفاء، بينما تم تسجيل 3 حالات وفاة في كل من أبو عريش، والعارضة، والدرب.

إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 9969 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 7257 حالة، وبلغ عدد الوفيات 116 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 2596 حالة.

إجمالي الحالات في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1068 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 310836 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 284945 حالة، وبلغ عدد الوفيات 3755 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 22136 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1601 حالة.

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