أسرع تمويل شخصي من سلفة بـ10 دقائق قرض فوري .. رابط وشروط التقديم

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منصة سلفة أول منصة يُصرح لها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة العربية السعودية، لتقديم تمويل شخصي من سلفة للمواطنين باستخدام التقنية المالية (Fintech)، بهدف مساعدة العملاء الذيت يحتاجون لتمويل سريع وطارئ، أو لتلبية احتياجاتهم الشخصية أو لتنمية أعمالهم الصغيرة ، ومن ابرز ميزات هذا التمويل السرعة في الحصول عليه وانه متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية، وهو متاح للسعوديين ولا يتطلب تحويل الراتب، والتقديم يتم إلكترونيًا من خلال رابط خاص بمنصة سلفة، ومن أي مكان في أنحاء المملكة.
تمويل شخصي من سلفة
الخصائص والمزايا
تقدم سلفة تمويل شخصي للمواطنين بمزايا وخصائص مغرية ومنها:
- تمويل سلفة الطارئ يتوافق مع احكام وضوابط الشريعة الإسلامية.
- مصرح للمنصة بشكل رسمي من قبل مؤسسة النقد السعودي “ساما”.
- مرونة في السداد، حيث يتم سداد مبلغ التمويل بسهولة وبشكل مجدول.
- هامش ربح تنافسي
- إیداع فوري لمبلغ التمويل في حساب العميل.
- لا يتطلب تحويل الراتب إلى سلفة.
- سداد ميسر للأقساط ، حيث يتم اقتطاع القسط مع نزول الراتب الشهري وفق جدولة مريحة.
شروط التمويل الشخصي من سلفة
حددت منصة سلفة عددًا من الشروط الميسرة للحصول على التمويل الشخصي والذي يتراوح ما بين 1000 وحتى 5000 ريال سعودي وتشمل الشروط التالي:
- أن یكون متقدم طلب التمويل الشخصي ، سعودي الجنسیة.
- ألا یقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.
- التمویل متوفر بدون تحویل راتب.
- ألا تقل فترة العمل للمتقدم عن ستة أشهر عند التقدم بالطلب
- أن لا يقل الحد الأدنى للراتب عن 3,000 ریال سعودي
رابط وطريقة التقديم لطلب تمويل شخصي من سلفة
يتم التقديم إلكترونيًا من خلال منصة سلفة الإلكترونية وذلك باتباع الخطوات التالية :
ويمر طلب تمويل شخصي بثلاث مراحل وهي:
- تحديد قيمة التمويل (1000 – 5000) ريال، الذي تحتاجه كمبلغ طارئ وتحديد الفترة التي تراها مناسبة لسداد المبلغ بشكل سلس ويتناسب مع قدرات المادية، وبحيث تتجنب اي تعثر في السداد قد يحدث لك.
- تسجيل البيانات المطلوبة : فقد يُطلب منك تسجيل بعض البيانات مثل البيانات الشخصية وبيانات العمل، والحالة المالية للتحقق من الشخصية، وثم يتم تقييم للطلب ويكون ذلك أسرع كلما كانت البيانات والوثائق صحيحة ومكتملة..
- بعد التحقق من صحة البيانات المدخلة والوثائق المرفوعة تتم البدء بإجراءات عملية إيداع مبلغ التمويل في حسابك الشخصي المقدم في المنصة، ويجدر التنويه إلى أن أول عملية سداد ستكون مع تاريخ نزول أول راتب .