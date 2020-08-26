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دشن رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح اليوم الأربعاء، في مقر إدارة الجامعة بأبها؛ مبادرة العودة الآمنة لمنسوبي ومنسوبات الجامعة (آمن – Safe) التي أطلقتها وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية بالتزامن مع انطلاق العام الجامعي 1442هـ.
وهنأ رئيس الجامعة أعضاء ومنسوبي وطلاب وطالبات الجامعة بالعام الجامعي الجديد، مؤكدًا ضرورة تسخير كل الجهود لخدمة الطلاب والطالبات والاهتمام بالعملية التعليمية ومخرجات ونواتج التعلم في ظل ما أتاحته الدولة أيدها الله، وفي ضوء الضوابط التي حددتها وزارة التعليم والجهات المعنية، مشددًا على ضرورة العمل بالإجراءات الاحترازية، ومشيدًا بالمبادرة.جامعة الملك خالد مبادرة آمن
26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 05:47 PM
أطلقتها وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية
دشن رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح اليوم الأربعاء، في مقر إدارة الجامعة بأبها؛ مبادرة العودة الآمنة لمنسوبي ومنسوبات الجامعة (آمن – Safe) التي أطلقتها وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية بالتزامن مع انطلاق العام الجامعي 1442هـ.
وهنأ رئيس الجامعة أعضاء ومنسوبي وطلاب وطالبات الجامعة بالعام الجامعي الجديد، مؤكدًا ضرورة تسخير كل الجهود لخدمة الطلاب والطالبات والاهتمام بالعملية التعليمية ومخرجات ونواتج التعلم في ظل ما أتاحته الدولة أيدها الله، وفي ضوء الضوابط التي حددتها وزارة التعليم والجهات المعنية، مشددًا على ضرورة العمل بالإجراءات الاحترازية، ومشيدًا بالمبادرة.
، رئيس جامعة الملك خالد يدشن مبادرة "آمن" تزامنًا مع العام الجامعي الجديد ،
المصدر : الخليج 365
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