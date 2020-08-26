اخبار السعوديه

رئيس جامعة الملك خالد يدشن مبادرة "آمن" تزامنًا مع العام الجامعي الجديد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - أطلقتها وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية

دشن رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح اليوم الأربعاء، في مقر إدارة الجامعة بأبها؛ مبادرة العودة الآمنة لمنسوبي ومنسوبات الجامعة (آمن – Safe) التي أطلقتها وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية بالتزامن مع انطلاق العام الجامعي 1442هـ.

وهنأ رئيس الجامعة أعضاء ومنسوبي وطلاب وطالبات الجامعة بالعام الجامعي الجديد، مؤكدًا ضرورة تسخير كل الجهود لخدمة الطلاب والطالبات والاهتمام بالعملية التعليمية ومخرجات ونواتج التعلم في ظل ما أتاحته الدولة أيدها الله، وفي ضوء الضوابط التي حددتها وزارة التعليم والجهات المعنية، مشددًا على ضرورة العمل بالإجراءات الاحترازية، ومشيدًا بالمبادرة.جامعة الملك خالد مبادرة آمن

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 05:47 PM

أطلقتها وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية

Advertisements
رئيس جامعة الملك خالد يدشن مبادرة "آمن" تزامنًا مع العام الجامعي الجديد
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

دشن رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح اليوم الأربعاء، في مقر إدارة الجامعة بأبها؛ مبادرة العودة الآمنة لمنسوبي ومنسوبات الجامعة (آمن – Safe) التي أطلقتها وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية بالتزامن مع انطلاق العام الجامعي 1442هـ.

وهنأ رئيس الجامعة أعضاء ومنسوبي وطلاب وطالبات الجامعة بالعام الجامعي الجديد، مؤكدًا ضرورة تسخير كل الجهود لخدمة الطلاب والطالبات والاهتمام بالعملية التعليمية ومخرجات ونواتج التعلم في ظل ما أتاحته الدولة أيدها الله، وفي ضوء الضوابط التي حددتها وزارة التعليم والجهات المعنية، مشددًا على ضرورة العمل بالإجراءات الاحترازية، ومشيدًا بالمبادرة.

الكلمات المفتاحية

، رئيس جامعة الملك خالد يدشن مبادرة "آمن" تزامنًا مع العام الجامعي الجديد ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جامعة الملك خالد يدشن مبادرة "آمن" تزامنًا مع العام الجامعي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا