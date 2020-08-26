محمد بن مسعود - الدمام - بمبلغ 7 ملايين يورو ولمدة 3 سنوات كشف موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي عن سعي نادي الهلال للتعاقد مع الدولي الألماني ماريو غوتزه، لاعب بروسيا دورتموند السابق. الجدير بالذكر أن "جوتزه" يبلغ من العمر 28 عاماً، وهو غير مرتبط بأي ناد في الوقت الحالي وسيكون انتقاله بالمجان.

وبحسب التقارير الإيطالية فإن عرض الهلال للاعب يبلغ 7 ملايين يورو لمدة 3 سنوات، وسيكون اللاعب بديلاً للنادي حال رحيل الإيطالي جيوفينكو. وبحسب تلك التقارير فإن الهلال يجد منافسة من أندية فيورنتينا ولاتسيو الإيطاليين.نادي الهلال الألماني ماريو غوتزه 26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 05:52 PM بمبلغ 7 ملايين يورو ولمدة 3 سنوات Advertisements "الهلال" يسعى لضم الألماني "ماريو جوتزه" لاعب "بروسيا دورتموند" السابق "الهلال" يسعى لضم الألماني "ماريو جوتزه" لاعب "بروسيا دورتموند" السابق كشف موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي عن سعي نادي الهلال للتعاقد مع الدولي الألماني ماريو غوتزه، لاعب بروسيا دورتموند السابق. الجدير بالذكر أن "جوتزه" يبلغ من العمر 28 عاماً، وهو غير مرتبط بأي ناد في الوقت الحالي وسيكون انتقاله بالمجان.

وبحسب التقارير الإيطالية فإن عرض الهلال للاعب يبلغ 7 ملايين يورو لمدة 3 سنوات، وسيكون اللاعب بديلاً للنادي حال رحيل الإيطالي جيوفينكو. وبحسب تلك التقارير فإن الهلال يجد منافسة من أندية فيورنتينا ولاتسيو الإيطاليين. الكلمات المفتاحية ، "الهلال" يسعى لضم الألماني "ماريو جوتزه" لاعب "بروسيا دورتموند" السابق ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الهلال" يسعى لضم الألماني "ماريو جوتزه" لاعب "بروسيا دورتموند" السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.