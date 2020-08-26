محمد بن مسعود - الدمام - ينظم في شهر يناير من كل عام أعلن منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الأربعاء، تعديل موعد انعقاده السنوي لعام 2021 في دافوس بسويسرا إلى أوائل الصيف المقبل؛ بسبب جائحة "كوفيد-19"، بحسب ما أوردت "رويترز". وكان الموعد الأصلي للاجتماع هو يناير.المنتدى الاقتصادي العالمي فيروس كورونا الجديد 26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 05:33 PM ينظم في شهر يناير من كل عام Advertisements تأجيل انعقاد منتدى دافوس 2021 بسبب كورونا تأجيل انعقاد منتدى دافوس 2021 بسبب كورونا أعلن منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الأربعاء، تعديل موعد انعقاده السنوي لعام 2021 في دافوس بسويسرا إلى أوائل الصيف المقبل؛ بسبب جائحة "كوفيد-19"، بحسب ما أوردت "رويترز". وكان الموعد الأصلي للاجتماع هو يناير. الكلمات المفتاحية ، تأجيل انعقاد منتدى دافوس 2021 بسبب كورونا ،

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