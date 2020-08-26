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سلم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في قيرغيزيا، أجهزة تنفس صناعي إلى وزارة الصحة القيرغيزية لتوزيعها على المستشفيات في ثلاث محافظات.
وثمّنت الوزارة جهود الندوة ومبادراتها المنبعثة من مملكة الإنسانية حكومة وشعبًا، مشيرة إلى أن تلك الأجهزة تسهم، بعون الله، في إنقاذ المرضى المصابين بفيروس كورونا والتخفيف عنهم من الآلام الحادة والأعراض المميتة للمرض.
وتواصل الندوة العالمية جهودها في تقديم مساعداتها منذ بداية انتشار جائحة كورونا، وتقديم كل ما يسهم في تخفيف مخاطره ومساعدة المتضررين منه بالمواد الغذائية والحقائب الصحية في العديد من دول العالم.
الندوة العالمية للشباب الإسلامي قيرغيزيا
الندوة العالمية توفّر أجهزة تنفس صناعي لمرضى كورونا في قيرغيزياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-26
سلم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في قيرغيزيا، أجهزة تنفس صناعي إلى وزارة الصحة القيرغيزية لتوزيعها على المستشفيات في ثلاث محافظات.
وثمّنت الوزارة جهود الندوة ومبادراتها المنبعثة من مملكة الإنسانية حكومة وشعبًا، مشيرة إلى أن تلك الأجهزة تسهم، بعون الله، في إنقاذ المرضى المصابين بفيروس كورونا والتخفيف عنهم من الآلام الحادة والأعراض المميتة للمرض.
وتواصل الندوة العالمية جهودها في تقديم مساعداتها منذ بداية انتشار جائحة كورونا، وتقديم كل ما يسهم في تخفيف مخاطره ومساعدة المتضررين منه بالمواد الغذائية والحقائب الصحية في العديد من دول العالم.
26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
04:48 PM
لتوزيعها على المستشفيات في 3 محافظات
سلم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في قيرغيزيا، أجهزة تنفس صناعي إلى وزارة الصحة القيرغيزية لتوزيعها على المستشفيات في ثلاث محافظات.
وثمّنت الوزارة جهود الندوة ومبادراتها المنبعثة من مملكة الإنسانية حكومة وشعبًا، مشيرة إلى أن تلك الأجهزة تسهم، بعون الله، في إنقاذ المرضى المصابين بفيروس كورونا والتخفيف عنهم من الآلام الحادة والأعراض المميتة للمرض.
وتواصل الندوة العالمية جهودها في تقديم مساعداتها منذ بداية انتشار جائحة كورونا، وتقديم كل ما يسهم في تخفيف مخاطره ومساعدة المتضررين منه بالمواد الغذائية والحقائب الصحية في العديد من دول العالم.
، الندوة العالمية توفّر أجهزة تنفس صناعي لمرضى كورونا في قيرغيزيا ،
المصدر : الخليج 365
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