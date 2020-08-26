شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة إصدار بيان بشأن ممارسة الصيد لهذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): كشفت هيئة الحياة الفطرية عن حقيقة إصدار بيان بخصوص ممارسة الصيد لهذا العام. كشفت هيئة الحياة الفطرية عن حقيقة إصدار بيان بخصوص ممارسة الصيد لهذا العام. وأوضحت هيئة الحياة الفطرية أنه لم يصدر حتى الآن بيان بشأن ممارسة الصيد لهذا العام. وأضافت الهيئة:" تُبيّن أنه لم يصدر منها بيان الصيد لهذا العام. وسوف يتم الإعلان عنه قريبًا ".

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