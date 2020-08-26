شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، نجران وكذلك على مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة وجازان.
وتشمل الأجزاء الساحلية منها، في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان، عسير، تمتد إلى الباحة.
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